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{{ timeAgo('2023-01-01 00:59:55 -0600') }} football Edit

Pettaway Shows off Speed

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

ORLANDO - Oklahoma's class of 2023 is loaded with stars but one of the brightest stars on the field is also one who is most rarely heard from off of it. That player is Houston area Rivals100 wide receiver Jaquaize Pettaway. He had a few problems connecting during one-on-ones, but had a beautiful connection with his future quarterback Jackson Arnold in this Rivals.com highlight.

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