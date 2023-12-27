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PODCAST: Alamo Bowl preview and what to expect in JFA's first start

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Spotify: https://open.spotify.com/episode/63yRHqa1CYxahi2fOpNoBg?si=DyIfb7T2RAmLn69x0xfxOw

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/alamo-bowl-preview-early-enrollee-impressions-and/id1691890561?i=1000639855799

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