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PODCAST: Analyzing the football staff shuffle

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Parker and Brandon discuss the movement in Oklahoma's recruiting office, as well as the prognosis for the Sooner basketball program under Porter Moser.

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