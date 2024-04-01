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PODCAST: Breaking down spring observations at every position group

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Bryan Clinton go through each position group and breakdown observations from open practices last week.

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