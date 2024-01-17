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PODCAST: Nate Roberts, NIL and the Sooners' prospects in the trenches

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Spotify: https://open.spotify.com/episode/6A3rEJlPpV8TEih2n4zuBE?si=Z8ndDum8S9qqu-hjbmZCzQ

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/ouinsider-com-under-the-visor-sooners-podcast/id1691890561?i=1000642006783

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