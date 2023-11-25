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PODCAST: On an offensive masterpiece, Lebby smoke and looming decisions

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Brandon Drumm and Parker Thune talk through Oklahoma's 10th victory, Jeff Lebby's head coaching prospects and NFL draft decisions, as well as some positive recruiting returns after the Sooners' 69-45 thrashing of TCU.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0wHjXnAtNOMejIcOWTP4wK?si=tVqguJYUSJGmBH-qw5uIDA

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/sooners-roll-frogs-and-impress-recruits-but-lebby-to/id1691890561?i=1000636477140

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