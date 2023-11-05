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PODCAST: OUInsider staff pulls no punches after inexplicable Bedlam defeat

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Find the OUInsider Under the Visor Postgame Podcast on your streaming platform of choice, or tune in via YouTube to hear the OUInsider staff's thoughts on the Sooners' loss to Oklahoma State.

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