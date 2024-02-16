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PODCAST: Porter, NIL and post-NSD questions answered

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Brandon Drumm and Parker Thune discuss Porter Moser and job rumors, hoops NIL and the potential of a new arena. Later, they dive into a few post-NSD recruiting and roster questions from members.


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