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PODCAST: Sooners bury West Virginia and the Big 12 title race heats up

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

The OUInsider Under the Visor Podcast is now available via YouTube, Spotify and Apple Podcasts as the staff breaks down a resounding 59-20 thumping of West Virginia.

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