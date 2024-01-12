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PODCAST: Sooners head to Lawrence for top-10 showdown

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Brody Lusk discuss the Sooners' loss to TCU and preview a highly-anticipated matchup at Kansas (1 p.m. Saturday, ESPN+).

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