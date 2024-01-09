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Podcast: Sooners prepare for tough two-game road trip

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Brody Lusk discuss the Sooners' win over Iowa State on Saturday to open conference play before previewing a difficult two-game road trip at TCU (8 p.m. Wednesday, ESPN2) and Kansas (1 p.m. Saturday, ESPN+).

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