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PODCAST: Sooners survived and advanced in Provo, ugly as it may have been

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

Spotify: https://open.spotify.com/episode/6Mk4LALMfDsMBQMmD0XU8O?si=oHgrUFWLRmWL9wZ6ljVN6g

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/jfa-szn-arrives-early-as-sooners-survive-byu-31-24/id1691890561?i=1000635293970

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