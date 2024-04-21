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PODCAST: Spring game breakdown, plus the latest on recruits and transfers

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

In the newest edition of the Under the Visor Podcast, Parker Thune and Brandon Drumm break down the Sooners' spring game and talk about the latest portal and recruiting developments.

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