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Quick Slants: Brent Venables gets a bit testy at weekly press conference

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Parker Thune and Jesse Crittenden break down Brent Venables' weekly press conference in the latest installment of Quick Slants.

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