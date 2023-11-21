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Quick Slants: Gabriel's status, right tackle at battle, OU's lack of sacks

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Parker Thune discuss Dillon Gabriel's status for TCU, Brent Venables' comments on the right tackle position and more in the latest installment of Quick Slants.

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