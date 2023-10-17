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Quick Slants: Venables' presser, Gabriel's Heisman candidacy, UCF preview

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Parker Thune and Jesse Crittenden react to Brent Venables' Tuesday press conference, discuss Dillon Gabriel's season so far and talk about the upcoming game against UCF.

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