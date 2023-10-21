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Rapid Reaction: Brandon and Bryan discuss Sooners' tense 31-29 win over UCF

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

OUInsider's Brandon Drumm and Bryan Clinton analyze the Sooners' closer-than-expected contest with UCF.

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