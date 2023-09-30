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Rapid Reaction: Bryan and Brandon break down Sooners' win over Iowa State

Spencer Forsyth • OUInsider
Director of Production

OUInsider co-publisher Brandon Drumm and staff writer Bryan Clinton give their instant analysis of Oklahoma's 50-20 win over Iowa State.

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