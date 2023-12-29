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RAPID REACTION: Sooners choke away the Alamo Bowl with six turnovers

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Parker Thune, Jesse Crittenden and Bryan Clinton break down Oklahoma's brutal Alamo Bowl defeat from San Antonio.

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