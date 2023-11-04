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Rapid Reaction: Sooners falter late once again in Bedlam loss

Parker Thune • OUInsider
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@ParkerThune

Brandon Drumm and Bryan Clinton break down the Sooners' 27-24 loss to Oklahoma State in Stillwater.

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