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Rapid Reaction: Trying to make sense of Cayden Green's portal entry

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Parker Thune and Jesse Crittenden discuss the bombshell news of true freshman Cayden Green's entry into the transfer portal.

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