 SoonerScoop - REPORT CARD: Alamo Bowl
News More News
{{ timeAgo('2021-12-30 00:47:06 -0600') }} football Edit

REPORT CARD: Alamo Bowl

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Oklahoma's 47-32 win over Oregon in the Valero Alamo Bowl had some wild twists and turns and we're here to take stock of all of them. In the final report card of the 2021 season we weigh in a roster that may bear some real similarities to how Brent Venables' first bunch in Norman may look.

REPORT CARD: Alamo Bowl

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}