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Report Card: Iowa State

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

It was an up and down performance for the Sooners but a win in Ames, Iowa is rarely easy these days. Thanks to some massive special teams performances and a resurgent effort from the defense Oklahoma pulled away for a 27-13 win over Iowa State on Saturday afternoon. Take a look as we grade out all the key pieces from the much needed Big 12 win.

REPORT CARD: Iowa State

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