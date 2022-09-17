News More News
{{ timeAgo('2022-09-17 21:44:09 -0500') }} football Edit

Report Card: Nebraska

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Oklahoma's 49-14 win in Lincoln, Nebraska was one of the more impressive performances the team has put together in recent years. As ever it's time to take a look at who were the top performers in the game. What's perhaps most interesting is that Oklahoma didn't have a lot of singularly great performances but a team full of really strong ones. But who had the top score in this week's Report Card?

Report Card: Nebraska

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}