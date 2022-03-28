 SCOOPHD Sights & Sounds highlights the open portion of Sooners practice on Monday
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{{ timeAgo('2022-03-28 10:54:19 -0500') }} football Edit

S&S: Week Two Underway

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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SCOOPHD Sights & Sounds highlights the start of Week Two at Sooners spring football.

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