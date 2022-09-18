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Sights & Sounds: Nebraska

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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SoonerScoop.com's most popular SCOOPHD video feature Sights & Sounds takes to you to the sidelines of Memorial Stadium in Lincoln, Nebraska as Oklahoma pounded Nebraska 49-14. The 49 points the most points scored by a Sooner team in Lincoln ever.

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