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Sights & Sounds: Red-White

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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SoonerScoop.com's most popular SCOOPHD feature Sight & Sounds takes you to the sidelines of Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium for the 2023 edition of the Sooners annual Red-White spring game.

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