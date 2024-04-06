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Sooners add pledge from four-star safety Marcus Wimberly

Bryan Clinton • OUInsider
Contributor
@BClinton40

The Sooners hosted several prospects in Norman for "Heisman Hangout" weekend and it didn't take long for the OU staff to start seeing dividends.

It appears a second visit was all Marcus Wimberly needed to ensure that Oklahoma was the right fit, as the four-star 2025 safety announced his commitment to the Sooners early Saturday evening.


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Wimberly, a 6-foot-1, 205-pound prospect out of Bauxite (Ark.), is listed as the No. 5 player from the Natural State and the No. 9 athlete in the 2025 cycle. HIs commitment confirms one Rivals FutureCast prediction from OUInsider co-publisher Parker Thune.

Wimberly is the eleventh pledge of the 2025 class for Oklahoma, which currently ranks fifth in the nation. The Sooners have the chance to rise even higher next Wednesday with pending decisions from four-star DL Trent Wilson and four-star DB Maliek Hawkins, both of whom are expected to pick OU.

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