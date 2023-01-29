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Sooners Have SOUL

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's class of 2023 hasn't even fully signed with the Sooners at this point in time but that doesn't change that they are ready to get rolling with the class of 2024. Oklahoma held roughly two dozen offered prospects in Norman on Saturday and SoonerScoop.com spent the evening catching up with a number of them.

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