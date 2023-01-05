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Sooners in-play for Sears

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
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Oklahoma played host to Texas State defensive lineman Davon Sears on Wednesday. How'd the visit go? Are they close to landing a difference maker out of the transfer portal? SoonerScoop.com Recruiting Publisher Josh McCuistion caught up with the talented defensive tackle on where things stand following his visit.

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