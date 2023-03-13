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{{ timeAgo('2023-03-13 15:00:00 -0500') }} football Edit

Sooners Targets Shine

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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ARLINGTON, Texas - Oklahoma's list of offers was long at the Dallas Under Armour camp and the potential offers even longer. SoonerScoop.com got it's first lengthy look at names like Kevin Sperry, Alex Shieldnight, Jamarian Ficklin, Charleston Collins, and KJ Daniels. Beyond that players like Aaron Flowers, Riley Wormley, Terry Bussey, Michael Hawkins, Michael Fasusi, Kelvion Riggins, Bryant Wesco, Daniel Cruz, and Dakorien Moore all shined during the big event in Dallas. Here's some photos of some of the best prospects the Sooners are currently pursuing.


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