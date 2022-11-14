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Star Sooner Remains Solid

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop
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Oklahoma's rocky 5-5 2023 season may have Oklahoma fans concerned but one of their most highly regarded commitments, P.J. Adebawore, has long been solid with the Sooners. Have things changed in recent weeks? SoonerScoop.com caught up with him to find out.

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