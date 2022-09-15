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Talking 'Boomer Bowl'

Josh McCuistion • SoonerScoop
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@Josh_Scoop
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SPANAWAY, Wash. - Oklahoma offensive line commitment Heath Ozaeta got on board with the Sooners 2023 class just before the class truly took off. Since then he's seen his stock rise and last Thursday night SoonerScoop.com hit the Pacific Northwest to see the talented offensive lineman face off against future teammate Jasiah Wagoner. He spoke about that matchup as well as his current standing with the Sooners.

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