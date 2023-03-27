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{{ timeAgo('2023-03-27 15:23:06 -0500') }} football Edit

Texas Ex and Son Enjoy OU

Josh McCuistion • SoonerScoop
Editor
@Josh_Scoop

Our notes from the Sooners big 'Future Freaks' weekend just continue to roll in with a ton of news. One note includes one of the nation's premier offensive lineman loving his trip to Norman and the SOUL mission in Norman. Another interesting note? The son of a former Texas defender is taking a shine to the Sooners.

Monday Notes...

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