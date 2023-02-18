News More News
{{ timeAgo('2023-02-18 14:01:00 -0600') }} football Edit

The future is now

Eddie Radosevich • SoonerScoop
Staff Writer
@Eddie_Rado
Staff writer/Videographer for @SoonerScoop of the Rivals network. @FranchiseOK Morning Show. Unofficial 40 Podcast/Eskridge Lexus Postgame Podcast.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Former 5-star quarterback Jackson Arnold spoke with the media for the first Thursday in Norman talking on his first few weeks as a freshman at OU.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}