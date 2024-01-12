Advertisement
News More News
ago football Edit

The Oklahoma Drill: Breaking down the Zac Alley hire, transfer portal chaos

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the (soon to be official) hire of Zac Alley as defensive coordinator and the Sooners' transfer portal moves in another installment of the Oklahoma Drill podcast.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement