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The Oklahoma Drill: Clarity in the OU backfield? Are the Jayhawks a threat?

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Cllinton bring the latest episode of The Oklahoma Drill podcast to discuss the Sooners' win over UCF and preview the upcoming game against Kansas.

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