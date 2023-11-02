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The Oklahoma Drill: Concerns entering must-win Bedlam

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Bryan Clinton reconvene for the latest episode of the Oklahoma Drill podcast to discuss the Kansas loss and the biggest questions entering a pivotal Bedlam game.

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