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The Oklahoma Drill: Discussing the portal's impact on college football

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

In the latest episode of The Oklahoma Drill podcast, Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the Sooners' offensive line situation following the Cayden Green saga, observations from OU's open practice on Tuesday and more.

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