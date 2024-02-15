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The Oklahoma Drill: Drake Stoops Combine snub, softball week 1 review

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss Drake Stoops not being invited to the NFL Combine, OU softball's opening weekend and OU's offensive line heading into 2024.

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