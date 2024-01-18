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The Oklahoma Drill: Evaluating the coaching carousel, Ted Roof hired at UCF

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss the official hire of Zac Alley as OU's defensive coordinator, Ted Roof's return to UCF, Nick Saban's retirement and more in the latest episode of The Oklahoma Drill podcast.

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