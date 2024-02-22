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The Oklahoma Drill: OU football win projections, softball heads out west

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss OU softball's 9-0 start to the season and win projections for football in 2024.

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