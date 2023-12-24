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The Oklahoma Drill: OU’s 2024 class is SEC ready

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss Christmas movies, Brent Venables' wish list, Oklahoma 2024 recruiting class and which players could boost their stock in the Alamo Bowl.

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