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The Oklahoma Drill Podcast: Sooners poised to breakout against Texas?

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Join OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton as they recap the Sooners' 50-20 win over Iowa State and preview the exciting matchup with Texas (11 a.m. Saturday, ABC).

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