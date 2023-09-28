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The Oklahoma Drill: Previewing Iowa State

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Hang out with OUInsider's Jesse Crittenden and Bryan Clinton as they recap last weekend's win at Cincinnati, discuss the emergence of Andrel Anthony and Key Lawrence and preview OU's upcoming game against Iowa State.

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