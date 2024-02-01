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The Oklahoma Drill: Reviewing the wide receiver room, OU softball infield

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer
@jessecrittenden

Jesse Crittenden and Bryan Clinton discuss OU softball's infield — including who could replace Grace Lyons at short stop — before recapping the performance of the Sooners' wide receivers in 2023.

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