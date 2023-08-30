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Three-star OL Daniel Akinkunmi dishes on his upcoming Oklahoma OV

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Three-star OL Daniel Akinkunmi discusses his recruitment in this exclusive interview via the OUInsider YouTube channel.

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