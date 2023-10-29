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Under the Visor Podcast: Breaking down OU's loss to Kansas

Jesse Crittenden • OUInsider
Beat Writer

Parker Thune, Brandon Drumm, Jesse Crittenden and Bryan Clinton break down the Sooners' 38-33 loss to the Jayhawks on Saturday in the latest episode of the Under the Visor podcast.

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