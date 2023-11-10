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WATCH: 2025 DE Alex Shieldnight explains why he chose Oklahoma

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Three-star 2025 defensive end Alex Shieldnight committed to Oklahoma on Friday, and hours after the announcement, he discussed the factors that led to his decision.

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