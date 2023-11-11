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WATCH: Brent Venables discusses Sooners' 59-20 rout of West Virginia

Parker Thune • OUInsider
Co-Publisher
@ParkerThune

Oklahoma head coach Brent Venables holds his postgame press conference after the Sooners' lopsided defeat of the Mountaineers.

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